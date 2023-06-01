Суд над блогеркою Вороновою, яка знімала роботу ППО, перервали через зникнення світла 

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За інформацією УНН, засідання суду щодо обрання міри запобіжного заходу блогерці Інні Вороновій (Чернецькій), яка знімала і виклала в соцмережі роботу ППО, було перервано через відсутність електрики в будівлі Солом'янського райсуду Києва.

Нагадаємо

За клопотанням сторони обвинувачення суд відбувається у закритому режимі. Таку позицію прокурор пояснив тим, що в судовому засіданні можуть розголошуватися адреси розміщення сил ППО.

Воронова, дружина Юрія Чернецького, який відбуває покарання за розповсюдження наркотиків, одна з чотирьох блогерок, яким СБУ вже повідомила про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Блогерок підозрюють у тому, що викладали в мережу відео з роботою ППО під час ракетної атаки на столицю 16 травня. Їм загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо

Учора, 31 травня, Служба безпеки України проводила обшуки у Воронової.