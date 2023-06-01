Суд над блогершой Вороновой, которая снимала работу ПВО, прервали из-за исчезновения света

Детали

По информации УНН, заседание суда по избранию меры пресечения блогеру Инне Вороновой (Чернецкой), которая снимала и выложила в соцсети работу ПВО, было прервано из-за отсутствия электричества в здании Соломенского райсуда Киева.

Напомним

По ходатайству стороны обвинения суд проходит в закрытом режиме. Такую позицию прокурор объяснил тем, что в судебном заседании могут разглашаться адреса размещения сил ПВО.

Воронова, жена отбывающего наказание за распространение наркотиков Юрия Чернецкого, одна из четырех блогеров, которым СБУ уже сообщила о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях, когда они не могут быть идентифицированы на местности)

Блогеров подозревают в том, что выкладывали в сеть видео с работой ПВО во время ракетной атаки на столицу 16 мая. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

Вчера, 31 мая, Служба безопасности Украины проводила обыски у Вороновой.