Суд лишив під арештом підозрюваних у стрілянині в активіста Михайлика
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Апеляційний суд Одеської області залишив без змін ухвалу суду щодо взяття під варту підозрюваних у нападі на одеського політичного активіста Олега Михайлика. Про це повідомила прес-служба Київського райсуду Одеси, передає УНН.
"Апеляційний суд Одеської області залишив у силі ухвали Київського райсуду міста Одеси про обрання запобіжного заходу підозрюваним в скоєнні замаху на вбивство одеського активіста О.Михайлика. Таким чином, підозрювані будуть утримуватися під вартою до 24 листопада без можливості внести заставу", – проінформували в суді.
Нагадаємо, замах на політичного активіста Олега Михайлика стався 22 вересня. У нього стріляли ввечері поблизу його будинку в центрі Одеси, коли чоловік повертався додому.
Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.
Апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у нападі – Торніке Герасіна. Захисники двох інших підозрюваних оголосили заяви про відвід головуючому судді.