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Суд лишив під арештом підозрюваних у стрілянині в активіста Михайлика

Суд лишив під арештом підозрюваних у стрілянині в активіста Михайлика

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Апеляційний суд Одеської області залишив без змін ухвалу суду щодо взяття під варту підозрюваних у нападі на одеського політичного активіста Олега Михайлика. Про це повідомила прес-служба Київського райсуду Одеси, передає УНН.

"Апеляційний суд Одеської області залишив у силі ухвали Київського райсуду міста Одеси про обрання запобіжного заходу підозрюваним в скоєнні замаху на вбивство одеського активіста О.Михайлика. Таким чином, підозрювані будуть утримуватися під вартою до 24 листопада без можливості внести заставу", – проінформували в суді.

Нагадаємо, замах на політичного активіста Олега Михайлика стався 22 вересня. У нього стріляли ввечері поблизу його будинку в центрі Одеси, коли чоловік повертався додому.

Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.

Апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у нападі – Торніке Герасіна. Захисники двох інших підозрюваних оголосили заяви про відвід головуючому судді.

Українські Національні Новини

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