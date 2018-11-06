Суд оставил под арестом подозреваемых в стрельбе на активиста Михайлика
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений решение суда о взятии под стражу подозреваемых в нападении на одесского политического активиста Олега Михайлика. Об этом сообщила пресс-служба Киевского райсуда Одессы, передает УНН.
"Апелляционный суд Одесской области оставил в силе постановления Киевского райсуда города Одессы об избрании меры пресечения подозреваемым в совершении покушения на убийство одесского активиста О.Михайлика. Таким образом, подозреваемые будут содержаться под стражей до 24 ноября без возможности внести залог", – проинформировали в суде.
Напомним, покушение на политического активиста Олега Михайлика произошло 22 сентября. В него стреляли вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.
Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они – иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
СамМихайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связывает со своей общественно-политической жизнью.
Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в нападении – Торнике Герасина. Защитники двух других подозреваемых объявили заявления об отводе председательствующего судьи.