Суд оставил под арестом подозреваемых в стрельбе на активиста Михайлика

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107898 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115646 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153871 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147393 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137886 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128901 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173356 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118131 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд оставил под арестом подозреваемых в стрельбе на активиста Михайлика

Суд оставил под арестом подозреваемых в стрельбе на активиста Михайлика

Киев  •  УНН

 • 6662 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений решение суда о взятии под стражу подозреваемых в нападении на одесского политического активиста Олега Михайлика. Об этом сообщила пресс-служба Киевского райсуда Одессы, передает УНН.

"Апелляционный суд Одесской области оставил в силе постановления Киевского райсуда города Одессы об избрании меры пресечения подозреваемым в совершении покушения на убийство одесского активиста О.Михайлика. Таким образом, подозреваемые будут содержаться под стражей до 24 ноября без возможности внести залог", – проинформировали в суде.

Напомним, покушение на политического активиста Олега Михайлика произошло 22 сентября. В него стреляли вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они – иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

СамМихайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связывает со своей общественно-политической жизнью.

Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в нападении – Торнике Герасина. Защитники двух других подозреваемых объявили заявления об отводе председательствующего судьи.

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