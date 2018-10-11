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Напад на Михайлика: підозрювані домоглися відводу судді

Напад на Михайлика: підозрювані домоглися відводу судді

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Захисники підозрюваних у нападі на очільника Одеського осередку партії "Сила людей" Олега Михайлика оголосили заяви про відвід головуючому судді. Про це повідомили у прес-службі Апеляційного суду Одеської області, передає УНН.

Так, 10 жовтня Апеляційний суд Одеської області повинен був розглянути апеляційні скарги захисників на ухвали слідчого судді Київського райсуду Одеси про застосування запобіжного заходу стосовно громадян Грузії Герасін Лаша та Варшанідзе Манучара, які підозрюються у вчиненні замаху на умисне вбивство Михайлика, під час якого вони спричинили потерпілому вогнепальні поранення лівого плеча та грудної клітини зліва.

"Під час апеляційного розгляду захисниками підозрюваних були оголошені заяви про відвід головуючому по справі судді, які були задоволені ухвалами апеляційного суду", – проінформували у суді.

Відтак, дата наступних судових засідань по апеляційних скаргах захисників підозрюваних буде визначена після здійснення повторного автоматизованого розподілу проваджень та визначення іншого головуючого судді.

Нагадаємо, замах на політичного активіста Олега Михайлика стався 22 вересня. У нього стріляли ввечері поблизу його будинку в центрі Одеси, коли чоловік повертався додому.

Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Усі вони – іноземці. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт із міською владою. Замах пов’язує зі своїм громадсько-політичним життям.

Апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у нападі – Торніке Герасіна.

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