Нападение на Михайлика: подозреваемые добились отвода судьи
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 октября. УНН. Защитники подозреваемых в нападении на главу Одесского отделения партии "Сила людей" Олега Михайлика объявили заявления об отводе председательствующему судье. Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Одесской области, передает УНН.
Так, 10 октября Апелляционный суд Одесской области должен был рассмотреть апелляционные жалобы защитников на постановления следственного судьи Киевского райсуда Одессы о применении меры пресечения в отношении граждан Грузии Герасина Лаша и Варшанидзе Манучара, которые подозреваются в совершении покушения на умышленное убийство Михайлика, во время которого они причинили пострадавшему огнестрельные ранения левого плеча и грудной клетки слева.
"Во время апелляционного рассмотрения защитниками подозреваемых были объявлены заявления об отводе председательствующему по делу судье, которые были удовлетворены постановлениями апелляционного суда", – проинформировали в суде.
Следовательно, дата следующих судебных заседаний по апелляционным жалобам защитников подозреваемых будет определена после проведения повторного автоматизированного распределения производств и определения другого судьи.
Напомним, покушение на политического активиста Олега Михайлика произошло 22 сентября. В него стреляли вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.
Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они – иностранцы. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Сам Михайлик заявил о конфликте с городскими властями. Покушение связывает со своим общественно-политической жизнью.
Апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в нападении – Торнике Герасина.