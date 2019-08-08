Суд дозволив провести обшуки в КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл Національній поліції на доступ до речей та документів структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з можливість вилучення їх оригіналів. Поліція зацікавилась будівництвом ділянки Великої кільцевої дороги. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду.
Зазначається, що поліція цікавиться документами щодо економічного та технічного обґрунтування по проведенню будівельних робіт на об’єкті “Будівництво Великої кільцевої (окружної) дороги на ділянці від прос. Маршала Рокосовського до вул. Богатирської у м. Києві”.
Також, відкрито кримінальне провадження щодо ознак порушення за статтею “Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно або за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах”.
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У матеріалах слідства повідомляється, що під час виконання робіт з реконструкції двох кілометрів кільцевої дороги та розв’язки на вул. Богатирській у м. Києві на суму 325 млн грн у період 2016 року посадові особи підрядних підприємств привласнили бюджетні кошти, внаслідок чого вартість будівництва зросла до 1 млрд 125 млн грн.
Окрім того, під час досудового розслідування на місці проведення будівельних робіт був проведений огляд. В результаті слідчі встановили, що на даний час ніяких будівельних чи підготовчих робіт там не проводиться.
Нагадаємо, інспекцію будівництва другої черги великої окружної дороги в Києві, на ділянці від пр.Маршала Рокоссовського до вул.Богатирської довжиною 1,8 км із транспортними розв’язками на різних рівнях та підземним переходом провели у червні 2017 року.