Суд разрешил провести обыски в КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Голосеевский районный суд Киева разрешил Национальной полиции доступ к вещам и документам структурных подразделений Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов. Полиция заинтересовалась строительством участка Большой кольцевой дороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление суда.
Отмечается, что полиция интересуется документами по экономическому и техническому обоснования по проведению строительных работ на объекте "Строительство Большой кольцевой (окружной) дороги на участке от прос. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской в г. Киеве".
Также, открыто уголовное производство по признакам нарушения по статье "Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах".
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В материалах следствия сообщается, что во время выполнения работ по реконструкции двух километров кольцевой дороги и развязки на ул. Богатырской в г. Киеве на сумму 325 млн грн в период 2016 должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1 млрд 125 млн грн.
Кроме того, во время досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи установили, что в настоящее время никаких строительных или подготовительных работ там не проводится.
Напомним, инспекцию строительства второй очереди большой окружной дороги в Киеве, на участке от пр.Маршала Рокоссовского к ул.Богатырская длиной 1,8 км с транспортными развязками на разных уровнях и подземным переходом провели в июне 2017 года.