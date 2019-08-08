В Ірпінській міській раді проводяться обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У міськраді Ірпеня проводяться обшуки. Інформацію про це УНН підтвердила прес-секретар прокуратури Київської області Мар’яна Гайовська.
“Проводяться санкціоновані слідчі дії — обшуки”, — повідомила Гайовська.
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Прес-секретар повідомила, що, відповідно до ухвали суду, чиновники міськради Ірпеня мали надати доступ до документів, однак не виконали ухвали суду.
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Обшуки проводяться з метою відшукання документів та рішень міськради, якими зменшено розмір пайових внесків окремим забудовникам.