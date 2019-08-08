В Ирпенском городском совете проводятся обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В горсовете Ирпеня проводятся обыски. Информацию об этом УНН подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
"Проводятся санкционированные следственные действия - обыски", - сообщила Гайовская.
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Пресс-секретарь сообщила, что, в соответствии с постановлением суда, чиновники горсовета Ирпеня должны были предоставить доступ к документам, однако не выполнили постановления суда.
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Обыски проводятся с целью отыскания документов и решений горсовета, которыми уменьшен размер паевых взносов отдельным застройщикам.