Суд дозволив Німеччині висилати мігрантів в менш благополучні країни ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Європейський суд у Люксембурзі дозволив Німеччині висилати тих, кому було відмовлено в отриманні притулку, в інші країни Євросоюзу, навіть якщо там існують недоліки в системі соціальної підтримки. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Відповідне рішення було прийнято вищою судовою інстанцією ЄС у вівторок, 19 березня. Виняток становлять випадки, коли ті, хто висилаються, виявляться в країні висилки в стані екстремального матеріального нестачі, тобто у них не буде коштів задовольнити свої елементарні потреби.
Європейський суд розглянув це питання в зв’язку зі зверненням кількох німецьких судів, які вимагали єдиного європейського трактування для подібних випадків. За даними німецького МВС, Німеччина практично не висилає тих, кому відмовлено в притулку в Угорщину, Грецію та Болгарію, оскільки німецькі суди не могли оцінити, наскільки поводження з мігрантами там відповідає європейським нормам.
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Згідно викладу Європейського суду, бідність або сильне погіршення матеріального стану не є достатньою причиною для скасування висилки. Інша справа, якщо висланий не здатний знайти собі харчування, житло, позбавлений доступу до води і піддається фізичному або психологічному насильству.
У лютому Німеччина розширила список “безпечних” країн, куди дозволяється депортувати мігрантів — зокрема, в нього увійшли Грузія, Алжир, Марокко і Туніс.
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Як повідомляв УНН, біженець з Афганістану напав з ножем на вагітну жінку в одній з лікарень на південному заході Німеччини, у результаті чого вона перервала свою вагітність.