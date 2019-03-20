Суд дозволив Німеччині висилати мігрантів в менш благополучні країни ЄС

КИЇВ. 20 березня. УНН. Європейський суд у Люксембурзі дозволив Німеччині висилати тих, кому було відмовлено в отриманні притулку, в інші країни Євросоюзу, навіть якщо там існують недоліки в системі соціальної підтримки. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.