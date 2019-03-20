Суд разрешил Германии высылать мигрантов в менее благополучные страны ЕС

Соответствующее решение было принято высшей судебной инстанцией ЕС во вторник, 19 марта. Исключение составляют случаи, когда те, кто высылаются, окажутся в стране высылки в состоянии экстремального материального недостатка, то есть у них не будет средств удовлетворить свои элементарные потребности.

Европейский суд рассмотрел этот вопрос в связи с обращением нескольких немецких судов, которые требовали единой европейской трактовки для подобных случаев. По данным немецкого МВД, Германия практически не высылает тех, кому отказано в убежище в Венгрии, Греции и Болгарии, поскольку немецкие суды не могли оценить, насколько обращение с мигрантами там соответствует европейским нормам.

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Согласно изложения Европейского суда, бедность или сильное ухудшение материального положения не является достаточной причиной для отмены высылки. Другое дело, если выслан не способен найти себе пропитание, жилье, лишен доступа к воде и подвергается физическому или психологическому насилию.

В феврале Германия расширила список "безопасных" стран, куда разрешается депортировать мигрантов - в частности, в него вошли Грузия, Алжир, Марокко и Тунис.

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Как сообщал УНН, беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в одной из больниц на юго-западе Германии, в результате чего она прервала свою беременность.