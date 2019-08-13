Суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань отримали судовий дозвіл на допит п'ятого Президента України Петра Порошенка із застосуванням детектора брехні. Про це повідомила УНН речник відомства Анжеліка Іванова.
“Є ухвала суду щодо можливості застосування поліграфа під час допиту (п’ятого Президента України Петра Порошенка — ред.)”, — повідомила Іванова.
За її словами, застосування поліграфу можливе лише за згоди допитуваної особи.
“Допит не може бути проведений публічно, зважаючи на таємницю досудового розслідування. Будь-який допит це є не публічна дія, тому проведення її у прямому ефірі в принципі неможливе”, — зазначила вона, відповідаючи на питання чи можливо провести допит в ефірі телеканалу “Прямий”.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань не виключають, що наступний допит п’ятого Президента України Петра Порошенка буде проведений із застосуванням поліграфа.
Як повідомляв УНН, п’ятий Президент України Петро Порошенко готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.
Нагадаємо, Порошенка допитали у рамках кримінального провадження щодо купівлі-продажу одного з телеканалів.