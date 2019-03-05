Студента взяли під арешт за вбивство дев'ятикласниці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Студент одного з харківських технікумів, підозрюваний у жорстокому вбивстві 14-річної дівчини, чекатиме суду за гратами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.
Як розповіла керівник Харківської місцевої прокуратури № 1 Катерина Шевцова, трагедія сталася ввечері 2 березня цього року.
За даними слідства, підозрюваний був добре знайомий із майбутньою жертвою. У лютому молоді люди перестали спілкуватися. У день вбивства хлопець призначив школярці зустріч неподалік її дому. Молоді люди посварилися. Під час сварки підліток вихопив кухонного ножа, який приніс з собою, та наніс школярці близько 10 поранень у різні частини тіла. Від отриманих травм дівчина померла.
Наразі досудове розслідування триває.
Якщо вина підлітка буде доведена в суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що в Києві чоловіка застрелили у салоні автомобіля Mercedes.