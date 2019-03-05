Студента взяли под арест за убийство девятиклассницы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Студент одного из харьковских техникумов, подозреваемый в жестоком убийстве 14-летней девушки, будет ждать суда за решеткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, трагедия произошла вечером 2 марта этого года.
По данным следствия, подозреваемый был хорошо знаком с будущей жертвой. В феврале молодые люди перестали общаться. В день убийства парень назначил школьнице встречу близ ее дома. Молодые люди поссорились. Во время ссоры подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около 10 ранений в различные части тела. От полученных травм девушка умерла.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Если вина подростка будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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