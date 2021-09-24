Стрілянина в університеті Пермі: стрілок отямився
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Після ампутації ноги та процедури гемодіалізу пермський стрілок отямився. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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“Пермський стрілок Тимур Бекмансуров отямився, його стан покращився... Він говорить, що нічого не пам’ятає і у нього амнезія”, — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
20 вересня приблизно об 11:00 за місцевим часом озброєний чоловік напав на Пермський державний національний дослідницький університет.
Злочинець у військовій формі відкрив стрілянину в кампусі, після чого зайшов у восьмий корпус вишу. Стрілок зробив не менше ніж 30 пострілів. Відомо, що загинуло щонайменше шестеро людей. Після початку стрілянини студенти вистрибували з вікон.
Під час затримання нападник чинив озброєний опір і дістав поранення внаслідок якого йому ампутували ногу. У нього також відмовили нирки, після операції він перебував на гемодіалізі.