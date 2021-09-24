Стрельба в университете Перми: стрелок пришел в сознание
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. После ампутации ноги и гемодиализа пермский стрелок пришел в сознание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
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“Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришел в сознание, его состояние улучшилось... Он говорит, что ничего не помнит и у него амнезия”, — говорится в сообщении.
Напомним
20 сентября примерно в 11:00 по местному времени вооруженный мужчина напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет.
Преступник в военной форме открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов. Известно, что погибло не меньше шести человек. После начала стрельбы студенты выпрыгивали из окон.
Во время задержания нападающий оказал вооруженное сопротивление и был ранен, в результате чего ему ампутировали ногу. У него также отказали почки, после операции он находился на гемодиализе.