Стрілянина в Дніпрі: Геращенко повідомив, що нацгвардієць тричі вистрілив впритул у 22-річну дівчину

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“Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину - військовослужбовицю Національної гвардії? Дівчина отримала поранення в коліно, в плече та найважче - у живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові”, — написав Геращенко.

Деталі

За його словами, ще один її товариш по службі, який отримав поранення в черевну порожнину, також перебуває у тяжкому стані.

Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, - поза небезпекою, додав Геращенко.

У тяжкому стані також військовослужбовець НГУ, доставлений до 16-ї міської лікарні. У нього поранення в груди, у стегно та в плече.

Також Геращенко зазначав, що Артем Рябчук, який підозрюється у вбивствах, виріс без батька.

“Насамперед перед слідством стоятиме питання: що послужило мотивом для того, щоб скоїти такий жахливий злочин? Насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі. А також те, як він проходив медичну комісію, з висновків якої йому надано право доступу до бойової зброї”, — писав він.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.