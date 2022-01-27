Стрілянина в Дніпрі: Геращенко повідомив, що нацгвардієць тричі вистрілив впритул у 22-річну дівчину

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 33415 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 104230 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 172331 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 168301 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 193220 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 187834 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 146310 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151496 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172281 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182541 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 138467 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 116771 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 153529 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 90491 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 47087 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 437992 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 292788 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 357321 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 470730 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 716875 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 90491 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 153529 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119249 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 154907 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 178549 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Стрілянина в Дніпрі: Геращенко повідомив, що нацгвардієць тричі вистрілив впритул у 22-річну дівчину

Стрілянина в Дніпрі: Геращенко повідомив, що нацгвардієць тричі вистрілив впритул у 22-річну дівчину

Київ • УНН

 • 34699 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Підозрюваний у розстрілах у Дніпрі нацгвардієць, попередньо, тричі вистрілив впритул у 22-річну дівчину - військовослужбовицю Національної гвардії. Про це у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє УНН.

Цитата:

“Якою ж треба бути мерзотою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину - військовослужбовицю Національної гвардії? Дівчина отримала поранення в коліно, в плече та найважче - у живіт. Наразі хірурги лікарні Мечникова борються за її життя. Вона втратила понад три літри крові”, — написав Геращенко.

Деталі

За його словами, ще один її товариш по службі, який отримав поранення в черевну порожнину, також перебуває у тяжкому стані.

Життя інших двох поранених, доставлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, - поза небезпекою, додав Геращенко.

У тяжкому стані також військовослужбовець НГУ, доставлений до 16-ї міської лікарні. У нього поранення в груди, у стегно та в плече.

Також Геращенко зазначав, що Артем Рябчук, який підозрюється у вбивствах, виріс без батька.

“Насамперед перед слідством стоятиме питання: що послужило мотивом для того, щоб скоїти такий жахливий злочин? Насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі. А також те, як він проходив медичну комісію, з висновків якої йому надано право доступу до бойової зброї”, — писав він.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу ("Південмаш") сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули - четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавщи розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99