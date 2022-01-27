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Стрельба в Днепре: Геращенко сообщил, что нацгвардеец трижды выстрелил в упор в 22-летнюю девушку

Киев • УНН

 • 34696 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Подозреваемый в расстрелах в Днепре нацгвардеец, предварительно, трижды выстрелил в упор в 22-летнюю девушку - военнослужащую Национальной гвардии. Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает УНН.

Цитата:

“Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22-летнюю девушку - военнослужащую Национальной гвардии? Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое - в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трёх литров крови", - написал Геращенко.

Детали

По его словам, еще один ее товарищ по службе, который получил ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии.

Жизнь двух других раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности, добавил Геращенко.

В тяжелом состоянии также военнослужащий НГУ, доставленный в 16-ю городскую больницу. У него ранение в грудь, в бедро и в плечо.

Также Геращенко отметил, что Артем Рябчук, который подозревается в убийствах, вырос без отца.

"В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос: что послужило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление? В первую очередь будет изучаться вопрос, не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию”, — написал он.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.

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