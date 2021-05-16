Стрілянина на кордоні Азербайджану з Іраном: загинули двоє прикордонників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Невідомі влаштували стрілянину на азербайджансько-іранському кордоні, загинули два прикордонника. Про це інформують у ДПС Азербайджану, пише УНН.
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“Троє невідомих осіб порушили держкордон з Іраном в зоні обслуговування прикордонного поста прикордонного загону Гойтепе в районі села Гендер Ярдимлинський району”, — йдеться у повідомленні.
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На заклик прикордонників зупинитися порушники відкрили вогонь, кинули вантаж з 10 кг наркотиів і спробували сховатися. В результаті загинули два прикордонника, ще двоє — отримали поранення і були госпіталізовані.
Одного зловмисника, громадянина Ірану, затримали, інших шукають. До пошуків залучили прикордонну авіацію.
Нагадаємо
Кількість загиблих киргизьких громадян під час збройних зіткнень на кордоні з Таджикистаном вкінці квітня зросла до 31 людини.