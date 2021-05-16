Стрельба на границе Азербайджана с Ираном: погибли двое пограничников

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“Трое неизвестных нарушили госграницу с Ираном в зоне обслуживания пограничного поста пограничного отряда Гойтепе в районе села Гендер Ярдымлинский района”, — говорится в сообщении.

Детали

На призыв пограничников остановиться нарушители открыли огонь, бросили груз с 10 кг наркотиив и попытались скрыться. В результате погибли два пограничника, еще двое — получили ранения и были госпитализированы.

Одного злоумышленника, гражданина Ирана задержали, других ищут. К поискам привлекли пограничную авиацию.

Напомним

Количество погибших киргизских граждан во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном в конце апреля выросла до 31 человека.