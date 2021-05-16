Стрельба на границе Азербайджана с Ираном: погибли двое пограничников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Неизвестные устроили стрельбу на азербайджано-иранской границе, погибли два пограничника. Об этом информируют в ГНС Азербайджана, пишет УНН.
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“Трое неизвестных нарушили госграницу с Ираном в зоне обслуживания пограничного поста пограничного отряда Гойтепе в районе села Гендер Ярдымлинский района”, — говорится в сообщении.
Детали
На призыв пограничников остановиться нарушители открыли огонь, бросили груз с 10 кг наркотиив и попытались скрыться. В результате погибли два пограничника, еще двое — получили ранения и были госпитализированы.
Одного злоумышленника, гражданина Ирана задержали, других ищут. К поискам привлекли пограничную авиацию.
Напомним
Количество погибших киргизских граждан во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном в конце апреля выросла до 31 человека.