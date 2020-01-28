Стрільці з України здобули п'ять медалей на змаганнях у Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Українські стрільці завоювали п’ять медалей на щорічних міжнародних змаганнях “H & N Cup”, які проводяться в Мюнхені. Про це інформує УНН з посиланням на “xsport.ua”.
У перший день Олег Омельчук завоював “бронзу” в стрільбі з пістолета з 10 метрів — 582 очка в кваліфікації і 220,4 — у фіналі. А срібний призер Олімпійських ігор 2016 Сергій Куліш виграв змагання у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 м, встановивши два нових рекорди України: в кваліфікації — 632,4 і в фіналі — 251,1.
У другий день українці піднімалися тільки на вершину п’єдесталу. Омельчук з другої спроби завоював “золото” в стрільбі з пістолета з 10 метрів: 583 очка в кваліфікації і 244,8 в фіналі. Результат українця 244,8 очка був дуже близький до світового рекорду — 246,5 очка. За це він отримав приз кращому стрілку з пістолета на турнірі.
Також без золота Мюнхен не покинула Олена Костевич. У стрільбі з 10 метрів з пістолета вона показала 579 очка в кваліфікації, а в фіналі — 243,4 очка.
Зазначено, що в заключний день змагань Костевич і Омельчук також отримали по золотій медалі, але на цей раз за виступ в міксті, перемігши у фінальній перестрілці пару з Китаю.
Нагадаємо, що Костевич у парі з Коростильовим виграли нагороду ЧЄ.