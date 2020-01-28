Стрелки из Украины получили пять медалей на соревнованиях в Мюнхене

В первый день Олег Омельчук завоевал “бронзу” в стрельбе из пистолета с 10 метров — 582 очка в квалификации и 220,4 — в финале. А серебряный призер Олимпийских игр 2016 Сергей Кулиш выиграл соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, установив два новых рекорда Украины: в квалификации — 632,4 и в финале — 251,1.

Во второй день украинцы поднимались только на вершину пьедестала. Омельчук со второй попытки завоевал “золото” в стрельбе из пистолета с 10 метров: 583 очка в квалификации и 244,8 в финале. Результат украинца 244,8 очка был очень близок к мировому рекорду — 246,5 очка. За это он получил приз лучшего стрелка из пистолета на турнире.

Также без золота Мюнхен не покинула Елена Костевич. В стрельбе с 10 метров из пистолета она показала 579 очка в квалификации, а в финале — 243,4 очка.

Отмечено, что в заключительный день соревнований Костевич и Омельчук также получили по золотой медали, но на этот раз за выступление в миксте, победив в финальной перестрелке пару из Китая.

Напомним, что Костевич в паре с Коростылев выиграли награду ЧЕ.