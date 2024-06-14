Стрілянина у Вінниці: поранена 19-річна дівчина померла у лікарні
Київ • УНН
19-річна дівчина, яку підстрелив чоловік у Вінниці, померла в лікарні. Чоловік також убив свою дружину, а потім наклав на себе руки.
Поранена 19-річна дівчина, яку у Вінниці підстрелив чоловік напередодні, померла у лікарні сьогодні вранці. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Деталі
Як повідомила речниця ГУ Нацполіції у Вінницькій області Заріна Маєвська, 19-річна дівчина померла у лікарні сьогодні вранці.
Що відомо
13 червня у Вінниці 23-річний чоловік застрелив свою дружину та тяжко поранив її подругу. зловмисник стріляв у двох дівчат через конфлікт на ґрунті особистих відносин, після чого втік. Він пішов у безлюдну прибережну зону обласного центру, де вистрелив собі в голову.
Поранена 19-річна дівчина встигла викликати швидку, однак була не в змозі відчинити двері лікарям та поліції, тож потрапити у квартиру на третьому поверсі правоохоронці змогли через вікно.
Правоохоронці розслідують обставини та мотиви злочину.