Раненая 19-летняя девушка, которую в Виннице подстрелил мужчина накануне, умерла в больнице сегодня утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Детали

Как сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Винницкой области Зарина Маевская, 19-летняя девушка умерла в больнице сегодня утром.

Что известно

13 июня в Виннице 23-летний мужчина застрелил свою жену и тяжело ранил ее подругу. злоумышленник стрелял в двух девушек из-за конфликта на почве личных отношений, после чего скрылся. Он пошел в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.

Раненая 19-летняя девушка успела вызвать скорую, однако была не в состоянии открыть дверь врачам и полиции, поэтому попасть в квартиру на третьем этаже правоохранители смогли через окно.

Правоохранители расследуют обстоятельства и мотивы преступления.