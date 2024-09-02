Стрілянина у Києві біля ЖК "Амурський": є поранений, стрілка затримано

ukenru
06:19 • 31183 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 79887 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 134609 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 182189 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 140540 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126481 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 122933 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 159108 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76593 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84793 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.1 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 70282 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 63177 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 61433 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 61709 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 57823 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 35409 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 182218 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 159122 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 193344 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 527577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 62 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 4369 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 15128 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40514 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39530 перегляди
Актуальне
Стрілянина у Києві біля ЖК "Амурський": є поранений, стрілка затримано

Стрілянина у Києві біля ЖК "Амурський": є поранений, стрілка затримано

Київ • УНН

 • 23111 перегляди

На території ЖК у Голосіївському районі Києва стався конфлікт між двома чоловіками через паркування. Водій здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, поранивши опонента.

У Києві на території одного із ЖК стався конфлікт між двома чоловіками через припарковане авто одного з них. У результаті водій транспортного засобу зі зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілого було госпіталізовано, а стрілка затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

"Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у Голосіївському районі

Повідомляється, що інформація про стрільбу на прибудинковій території в одному зі столичних ЖК надійшла до правоохоронців сьогодні близько 19:10. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

"Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження, отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - зазначається в повідомленні.

У поліції повідомили, що стрілка затримано.

"Стрілка затримано, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини цієї події. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - інформує поліція.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Києві сталася стрілянина біля ЖК "Амурський" в Голосіївському районі. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54