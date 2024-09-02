Стрілянина у Києві біля ЖК "Амурський": є поранений, стрілка затримано
Київ • УНН
На території ЖК у Голосіївському районі Києва стався конфлікт між двома чоловіками через паркування. Водій здійснив кілька пострілів з травматичної зброї, поранивши опонента.
У Києві на території одного із ЖК стався конфлікт між двома чоловіками через припарковане авто одного з них. У результаті водій транспортного засобу зі зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. Потерпілого було госпіталізовано, а стрілка затримано. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.
"Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом стрілянини у Голосіївському районі
Повідомляється, що інформація про стрільбу на прибудинковій території в одному зі столичних ЖК надійшла до правоохоронців сьогодні близько 19:10. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.
"Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження, отримав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги", - зазначається в повідомленні.
У поліції повідомили, що стрілка затримано.
"Стрілка затримано, за вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини цієї події. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі", - інформує поліція.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Києві сталася стрілянина біля ЖК "Амурський" в Голосіївському районі.