Стрельба в Киеве возле ЖК "Амурский": есть раненый, стрелок задержан

В Киеве на территории одного из ЖК произошел конфликт между двумя мужчинами из-за припаркованного авто одного из них. В результате водитель транспортного средства из оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Пострадавший был госпитализирован, а стрелок задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

"Полиция Киева начала уголовное производство по факту стрельбы в Голосеевском районе

Сообщается, что информация о стрельбе на придомовой территории в одном из столичных ЖК поступила к правоохранителям сегодня около 19:10. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками возникла драка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. В результате стрельбы местный житель 1975 года рождения, получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи", - отмечается в сообщении.

В полиции сообщили, что стрелок задержан.

"Стрелок задержан, по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства этого события. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - информирует полиция.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла стрельба возле ЖК "Амурский" в Голосеевском районе.