Стосується обіцяних F-16: Нідерланди дозволяють Україні атакувати військові об'єкти на території рф
Київ • УНН
Міністр оборони Нідерландів підтвердив дозвіл Україні використовувати F-16 для ударів по військових об'єктах РФ. Нідерланди також виділять 80 млн євро на матеріали для обслуговування F-16 та поставлять ракети "повітря-повітря".
Нідерланди підтверджують своє рішення дозволити Україні використовувати зброю, яку вони постачають, для ударів по росії.
Пише УНН із посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Україні дозволено використовувати нашу зброю на території Росії, щоб захистити себе відповідно до міжнародного права
Нідерланди наголосили, що Україна має дозвіл Амстердама на використання винищувачів F-16 на російській території. Рубен Брекельманс також закликав інші країни Заходу зняти обмеження на використання зброї, яку вони постачали.
Нагадаємо
Нідерланди виділять 80 млн євро на матеріали для обслуговування українських F-16 та поставлять ракети "повітря-повітря". Допомога включає запчастини, інструменти та обладнання для підтримки винищувачів.
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