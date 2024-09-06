Нідерланди нададуть Україні матеріали для F-16 на 80 млн євро та ракети класу "повітря-повітря"

Нідерланди нададуть матеріали для технічного обслуговування та підтримки українських літаків F-16 на 80 мільйонів євро. Крім того, Амстердам поставить ракети класу "повітря-повітря", які винищувачі можуть використовувати для захисту повітряного простору України. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства оборони Нідерландів.

F-16 потребують підтримки та запасних частин. Без цього вони не літають. Нідерланди постачають матеріали на суму 80 мільйонів євро. Крім великої кількості запчастин, це генератори, невеликі автомобілі, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти та драбини. Ракети "повітря-повітря" дозволяють Україні збивати ворожі літаки з неба - заявив Рубен Брекельманс.

Міністр нічого не сказав про кількість ракеті. "Це пов'язано з оперативною безпекою", - пояснив він.

Про те, коли закуплені матеріали надійдуть в Україну, Брекельманс також не повідомляє. Однак планують передати допомогу "якомога швидше".

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