Нидерланды предоставят Украине материалы для F-16 на 80 млн евро и ракеты класса "воздух-воздух"
Киев • УНН
Нидерланды выделят 80 млн евро на материалы для обслуживания украинских F-16 и поставят ракеты «воздух-воздух». Помощь включает запчасти, инструменты и оборудование для поддержки истребителей.
Нидерланды предоставят материалы для технического обслуживания и поддержки украинских самолетов F-16 на 80 миллионов евро. Кроме того, Амстердам поставит ракеты класса «воздух-воздух», которые истребители могут использовать для защиты воздушного пространства Украины. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Нидерландов.
F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях. Без этого они не летают. Нидерланды поставляют материалы на сумму 80 миллионов евро. Кроме большого количества запчастей, это генераторы, небольшие автомобили, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и лестницы. Ракеты «воздух-воздух» позволяют Украине сбивать вражеские самолеты с неба
Министр ничего не сказал о количестве ракете. «Это связано с оперативной безопасностью», - пояснил он.
О том, когда закупленные материалы поступят в Украину, Брекельманс также не сообщает. Однако планируют передать помощь «как можно скорее».
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