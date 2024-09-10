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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Касается обещанных F-16: Нидерланды разрешают Украине атаковать военные объекты на территории рф

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 06:27  •  15457 просмотра

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Министр обороны Нидерландов подтвердил разрешение Украине использовать F-16 для ударов по военным объектам РФ. Нидерланды также выделят 80 млн евро на материалы для обслуживания F-16 и поставят ракеты «воздух-воздух».

Нидерланды подтверждают свое решение разрешить Украине использовать оружие, которое они поставляют для ударов по России.

Пишет УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украине разрешено использовать наше оружие на территории России, чтобы защитить себя в соответствии с международным правом

- заявил министр обороны Рубен Брекельманс.

Нидерланды отметили, что Украина имеет разрешение Амстердама на использование истребителей F-16 на российской территории. Рубен Брекельманс также призвал другие страны Запада снять ограничения на использование оружия, которое они поставляли.

Напомним,

Нидерланды выделят 80 млн евро на материалы для обслуживания украинских F-16 и поставят ракеты «воздух-воздух». Помощь включает запчасти, инструменты и оборудование для поддержки истребителей.

Голова Пентагону відповів про ATACMS: Україна має безліч способів бити вглиб рф, включаючи дрони7 сентября 2024, 12:04 • 24619 просмотров

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