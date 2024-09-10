Касается обещанных F-16: Нидерланды разрешают Украине атаковать военные объекты на территории рф

Нидерланды подтверждают свое решение разрешить Украине использовать оружие, которое они поставляют для ударов по России.

Пишет УНН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Украине разрешено использовать наше оружие на территории России, чтобы защитить себя в соответствии с международным правом - заявил министр обороны Рубен Брекельманс.

Нидерланды отметили, что Украина имеет разрешение Амстердама на использование истребителей F-16 на российской территории. Рубен Брекельманс также призвал другие страны Запада снять ограничения на использование оружия, которое они поставляли.

Напомним,

Нидерланды выделят 80 млн евро на материалы для обслуживания украинских F-16 и поставят ракеты «воздух-воздух». Помощь включает запчасти, инструменты и оборудование для поддержки истребителей.

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