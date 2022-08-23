У Чехії може з'явитися український освітній хаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет зустрівся з міністром освіти, молоді та спорту Чеської Республіки Владіміром Балашем, заступницею міністра Павлою Кацовою та директором департаменту Європейського Союзу Мартіном Фатурою. Сторони обговорили можливість відкриття українського освітнього хабу в Чехії, передає УНН.
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"Сергій Шкарлет звернувся до пана Балаша розглянути можливість відкриття українського освітнього хабу в Чехії, адже завдяки мережі таких хабів українські діти матимуть можливість продовжити навчання за кордоном за українською державною програмою з нового навчального року, а також опанувати актуальні професії на ринку праці в умовах війни", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За словами чеського міністра, для підтримки українських дітей та їхньої реабілітації в Чехії створено адаптаційні групи, де також працюють і українські вчителі.
Окрім того, у співпраці з українським посольством триває робота над програмою суботніх шкіл, щоб діти продовжували тримати зв’язок з Україною, могли вивчати українську мову, історію, свої традиції і культуру.
Як зазначили, уряд Чехії виділив для підтримки освіти 13 млрд чеських крон.
Під час розмови також було порушено питання розвитку двосторонньої співпраці у сфері науки.
"Впевнений, що спільні ініціативи стануть важливими у процесі відновлення України у воєнний та післявоєнний періоди. Ми високо цінуємо підтримку чеського народу, уряду, зокрема Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки. Дякуємо за всі заходи, здійснені для допомоги українським учням, студентам, працівникам освіти та науки, які, тікаючи від війни, знайшли захист у Чехії", – зазначив Шкарлет.
Доповнення
За підтримки центральноєвропейської ініціативи відбулося відкриття українського освітнього хабу у Варшаві (Республіка Польща).
В Чехії розробили безкоштовний навчальний посібник "Перша допомога з чеської мови", який призначений для українських біженців.