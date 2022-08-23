В Чехии может появиться украинский образовательный хаб

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"Сергей Шкарлет обратился к господину Балашу рассмотреть возможность открытия украинского образовательного хаба в Чехии, ведь благодаря сети таких хабов украинские дети будут иметь возможность продолжить обучение за рубежом по украинской государственной программе с нового учебного года, а также овладеть актуальными профессиями на рынке труда в условиях войны", - говорится в сообщении.

Детали

По словам чешского министра, для поддержки украинских детей и их реабилитации в Чехии созданы адаптационные группы, где также работают и украинские учителя.

Кроме того, в сотрудничестве с украинским посольством идет работа над программой субботних школ, чтобы дети продолжали держать связь с Украиной, могли изучать украинский язык, историю, свои традиции и культуру.

Как отметили, правительство Чехии выделило для поддержки образования 13 млрд чешских крон.

Во время беседы также был поднят вопрос развития двустороннего сотрудничества в области науки.

"Уверен, что совместные инициативы станут важными в процессе восстановления Украины в военный и послевоенный периоды. Мы высоко ценим поддержку чешского народа, правительства, в частности, Министерства образования, молодежи и спорта Чешской Республики. Спасибо за все меры, предпринятые для помощи украинским ученикам, студентам, работникам образования и науки, которые, убегая от войны, нашли защиту в Чехии", – отметил Шкарлет.

Дополнение

При поддержке центральноевропейской инициативы состоялось открытие украинского образовательного хаба в Варшаве (Республика Польша).

В Чехии разработали бесплатное учебное пособие "Первая помощь по чешскому языку", который предназначен для украинских беженцев.