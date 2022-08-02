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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Столтенберг та Зеленський обговорили пріоритети військової підтримки України та реалізацію "зернової угоди"

Столтенберг та Зеленський обговорили пріоритети військової підтримки України та реалізацію "зернової угоди"

Київ • УНН

 • 145032 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Лідери обговорили пріоритети військової підтримки України та «зернову угоду». Відповідний допис генсек НАТО зробив у своєму Twitter, інформує УНН.

Цитата

«Хороша розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надали ще більше допомоги Україні. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення росії та необхідність повного виконання угоди, яке було досягнуто за участю ООН та Туреччини», - написав він.

Доповнення 

1 серпня перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту. 

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що вихід першого судна із українським зерном з одеського порту – це прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі. Посольство США у Києві при цьому зазначило, що світ спостерігатиме за продовженням виконання угоди. 

Туреччина очікує перше судно з українським зерном у Стамбулі вночі 2 серпня.

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