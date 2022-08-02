Столтенберг та Зеленський обговорили пріоритети військової підтримки України та реалізацію "зернової угоди"

Цитата



«Хороша розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо пріоритетів військової підтримки. Життєво важливо, щоб НАТО та союзники надали ще більше допомоги Україні. Також обговорили першу партію зерна з моменту вторгнення росії та необхідність повного виконання угоди, яке було досягнуто за участю ООН та Туреччини», - написав він.

Доповнення

1 серпня перше судно із українським зерном вийшло з одеського порту.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що вихід першого судна із українським зерном з одеського порту – це прогрес у забезпеченні зерном, що має прогодувати мільйони людей у всьому світі. Посольство США у Києві при цьому зазначило, що світ спостерігатиме за продовженням виконання угоди.

Туреччина очікує перше судно з українським зерном у Стамбулі вночі 2 серпня.