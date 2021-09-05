Столтенберг: створення Євросоюзом власних збройних сил може роз'єднати Європу і НАТО

Цитата

“Я вітаю європейські зусилля в безпековій галузі, проте щось подібне ніколи не зможе замінити НАТО. Крім того, необхідно гарантувати, що Європа і Північна Америка будуть триматися разом. Будь-яка спроба послабити зв’язок Північної Америки і Європи не тільки послабить НАТО, але і роз’єднає Європу, — зазначив Столтенберг. — Частково справа в грошах, так як 80% наших оборонних витрат припадає на союзників, які не є членами ЄС”.

Генсек організації підкреслив, що європейські держави, які не входять в ЄС, (Велика Британія, Ісландія і Норвегія), а також США, Канада і Туреччина грають ключову роль в забезпеченні європейської безпеки.

“Будь-яка спроба створити паралельні структури, дублювати систему командування лише послабить наш загальний потенціал взаємодії, так як при дуже обмежених ресурсах ми повинні уникати паралелізму і дублювання зусиль. Конкретні пропозиції (зі створення сил ЄС) з НАТО не обговорювалися, ми не ознайомлені з будь-чим подібним або деталями”, — додав він.

Контекст

Як раніше підтвердив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС, що відбулася в Любляні 2 вересня, обговорювалася концепція нової системи оборони спільноти і плани створення сил швидкого реагування Євросоюзу. За його словами, перші практичні рішення будуть прийняті в жовтні-листопаді в рамках підготовки нової європейської концепції з безпеки “Стратегічний компас ЄС”. Затвердження цієї стратегії, а з нею і планів створення сил швидкого реагування ЄС, має відбутися в березні 2022 року. Він підкреслив, що мова йде про угруповання чисельністю близько 5 тис. осіб.

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Відповідаючи на питання журналістів у четвер, Боррель визнав, що попередній проект створення спільних збройних сил ЄС (так званих європейських бойових груп), який був оголошений завершеним у 2007 році, не був ніколи застосований на практиці. Для своїх гуманітарних місій ЄС щоразу створює окремий змішаний військовий контингент, тоді як, за словами Борреля, спільнота потребує постійної, добре злагодженого спільного оперативного угруповання. Як приклад місії, в якій подібні сили могли б бути застосовані, він назвав операцію із забезпечення контролю над аеропортом Кабула. За його словами, якби у ЄС вже були сили швидкого реагування пропонованої чисельності, їх було б досить, щоб самостійно утримувати цей аеропорт і продовжувати евакуацію після відходу з країни американських військових.