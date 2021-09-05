Столтенберг: создание Евросоюзом собственных вооруженных сил может разъединить Европу и НАТО

Цитата

“Я приветствую европейские усилия в области безопасности, однако что-то подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разъединит Европу, — отметил Столтенберг. — Частично дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, которые не являются членами ЕС”.

Генсек организации подчеркнул, что европейские государства, которые не входят в ЕС, (Великобритания, Исландия и Норвегия), а также США, Канада и Турция играют ключевую роль в обеспечении европейской безопасности.

“Любая попытка создать параллельные структуры, дублирующая систему командования лишь ослабит наш общий потенциал взаимодействия, так как при очень ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий. Конкретные предложения (по созданию сил ЕС) по НАТО не обсуждались, мы не знакомы с чем подобным или деталями”, — добавил он.

Контекст

Как ранее подтвердил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на неформальной встрече министров обороны ЕС, состоявшейся в Любляне 2 сентября, обсуждалась концепция новой системы обороны сообщества и планы создания сил быстрого реагирования Евросоюза. По его словам, первые практические решения будут приняты в октябре-ноябре в рамках подготовки новой европейской концепции по безопасности “Стратегический компас ЕС”. Утверждение этой стратегии, а с ней и планов создания сил быстрого реагирования ЕС, должен состояться в марте 2022 года. Он подчеркнул, что речь идет о группировке численностью около 5 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский “чувствует”, что Байден поддерживает Украину относительно предоставления членства в НАТО

Отвечая на вопрос журналистов в четверг, Боррель признал, что предыдущий проект создания совместных вооруженных сил ЕС (так называемых европейских боевых групп), который был объявлен завершенным в 2007 году, не был никогда применен на практике. Для своих гуманитарных миссий ЕС каждый раз создает отдельный смешанный военный контингент, тогда как, по словам Борреля, сообщество нуждается в постоянной, хорошо слаженного совместного оперативного группировки. В качестве примера миссии, в которой подобные силы могли бы быть применены, он назвал операцию по обеспечению контроля над аэропортом Кабула. По его словам, если бы в ЕС уже были силы быстрого реагирования предлагаемой численности, их было бы достаточно, чтобы самостоятельно содержать этот аэропорт и продолжать эвакуацию после ухода из страны американских военных.