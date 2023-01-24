Столтенберг: рішення ФРН щодо Leopard буде скоро, країни, які мають ці танки, можуть підготувати їх
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом висловив переконання, що рішення Берліна щодо танків Leopard буде оприлюднено найближчим часом, тому країни, які мають цей тип танків, можуть підготувати їх, передає УНН.
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"У нас сьогодні була хороша дискусія щодо питання німецьких бойових танків. Я впевнений, що незабаром буде знайдене рішення, і я вітаю повідомлення міністра про те, що всі наші союзники, які мають танки Leopard, можуть вільно ідентифікувати ті танки Leopard, які можуть бути доступні Україні, підготувати їх, а також розпочати навчання українських груп на цих бойових танках", - заявив Столтенберг.
Деталі
Генсек додав, що ухвалення рішення щодо поставки танків Україні може зайняти деякий час, тому країни-партнери можуть розпочати підготовку зараз.
Доповнення
Під час брифінгу Столтенберг закликав союзників НАТО постачати важке озброєння та обладнання ЗСУ, щоб Україна "мала можливість відбити нові наступи росії, а також повернути собі територію, перемогти та домінувати як суверенна незалежна держава в Європі".
Він вкотре зауважив, що поки немає ознак того, що російський диктатор володимир путін змінив свої цілі - він досі "хоче контролювати Україну і планує нові наступи".
"Президент путін довів, що він готовий заплатити високу ціну за цю несправедливу війну, він мобілізував понад 200 000 військових і отримує нову зброю від інших авторитарних режимів, таких як Іран і Північна Корея... Єдиний спосіб прожити в мирі - дати зрозумітипПутіну, що він не переможе на полі бою", - наголосив Столтенберг.
Нагадаємо
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що рішення щодо ймовірного надання Україні танків Leopard, або ж дозволу іншим країнам-партнерам, які володіють озброєнням, постачати їх Києву, готується.