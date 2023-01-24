Попри розбіжності щодо постачання бойових танків Україні, небезпеки розколу всередині Альянсу немає - Генсек НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Попри розбіжності щодо постачання бойових танків Україні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не бачить небезпеки розколу всередині Альянсу. Про це пише Spiegel, передає УНН.
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Як зазначив Генсек в ефірі телеканалу Welt, з початку агресивної війни з боку росії всередині НАТО спостерігається “безпрецедентний рівень єдності”.
Генсек зазначає, що наразі основна увага і дискусії приділяються постачанню німецьких танків Leopard. Розбіжності він пояснює тим, що іноді потрібен деякий час, щоб конфіденційно проконсультуватися з союзниками. Часто це більш продуктивно, ніж якби все робилося публічно.
Столтенберг також додав, що союзники по НАТО повинні постачати більш важке озброєння та обладнання для Збройних сил України. Ідеться про бойові системи. Також він вітає всі оголошення західних країн щодо постачання танків для України.
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"Отже, якщо ми дійсно хочемо мати рішення, за якого Україна виживає як суверенна і вільна країна, тоді абсолютно необхідно діяти саме так", - додав він.
Доповнення
Столтенберг заявив, що Україна потребує "істотно більше" зброї, оскільки у війні з росією настав переломний момент. Така підтримка є єдиним шляхом до мирного вирішення шляхом переговорів.