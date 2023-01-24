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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Несмотря на разногласия о поставке боевых танков Украине, опасности раскола внутри Альянса нет - Генсек НАТО

Киев • УНН

 • 969619 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Несмотря на разногласия о поставке боевых танков Украине, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит опасности раскола внутри альянса. Об этом пишет Spiegel, передает УНН.

Несмотря на разногласия о поставке боевых танков Украине, опасности раскола внутри Альянса нет - Генсек НАТО

Детали

Как указал Генсек в эфире телеканала Welt, с начала агрессивной войны со стороны россии внутри НАТО наблюдается “беспрецедентный уровень единства”.

Генсек отмечает, что в настоящее время основное внимание и дискуссии уделяются поставке немецких танков Leopard. Разногласия он объясняет тем, что иногда требуется некоторое время, чтобы конфиденциально проконсультироваться с союзниками. Часто это более продуктивно, чем если бы все делалось публично.

Столтенберг также добавил, что союзники по НАТО должны поставлять более тяжелое вооружение и оборудование для Вооруженных сил Украины. Речь идет о боевых системах. Также он приветствует все объявления западных стран по поставкам танков для Украины.

Цитата

"Итак, если мы действительно хотим иметь решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, тогда абсолютно необходимо действовать именно так", - добавил он.

Дополнение

Столтенберг заявил, что Украина нуждается в "существенно большем" количестве оружия, поскольку в войне с россией наступил переломный момент. Такая поддержка является единственным путем к мирному решению путем переговоров.

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