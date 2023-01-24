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Столтенберг: решение ФРГ по Leopard будет скоро, поэтому страны, которые имеют эти танки, могут подготовить их

Киев • УНН

 • 1023309 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с министром обороны Германии Борисом Писториусом выразил убеждение, что решение Берлина по танкам Leopard будет обнародовано в ближайшее время, поэтому страны, которые имеют этот тип танков, могут подготовить их, передает УНН.

Столтенберг: решение ФРГ по Leopard будет скоро, поэтому страны, которые имеют эти танки, могут подготовить их

Цитата

"У нас сегодня была хорошая дискуссия по вопросу немецких боевых танков. Я уверен, что вскоре будет найдено решение, и я приветствую сообщение министра о том, что все наши союзники, которые имеют танки Leopard, могут свободно идентифицировать те танки Leopard, которые могут быть доступны Украине, подготовить их, а также начать обучение украинских групп на этих боевых танках", - заявил Столтенберг.

Детали

Генсек добавил, что принятие решения о поставке танков Украине может занять некоторое время, поэтому страны-партнеры могут начать подготовку сейчас.

Дополнение

Во время брифинга Столтенберг призвал союзников НАТО поставлять тяжелое вооружение и оборудование ВСУ, чтобы Украина "имела возможность отразить новые наступления россии, а также вернуть себе территорию, победить и доминировать как суверенное независимое государство в Европе".

Он в очередной раз отметил, что пока нет признаков того, что российский диктатор владимир путин изменил свои цели - он до сих пор "хочет контролировать Украину и планирует новые наступления".

"Президент путин доказал, что он готов заплатить высокую цену за эту несправедливую войну, он мобилизовал более 200 000 военных и получает новое оружие от других авторитарных режимов, таких как Иран и Северная Корея...  Единственный способ прожить в мире - дать понять путину, что он не победит на поле боя", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что решение о вероятном предоставлении Украине танков Leopard, или же разрешения другим странам-партнерам, владеющим вооружением, поставлять их Киеву, готовится.

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