Столтенберг пояснив видворення росіян зі штаб-квартири НАТО

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“Ми відкликали акредитацію восьми членів російської місії при НАТО, які були офіцерами російської розвідки, про статус яких не було повідомлено. Це рішення не пов’язане з якоюсь конкретною подією, яку ми спостерігали протягом певного часу, а зі зростанням зловмисної активності Росії. І тому нам потрібно бути пильними”, — сказав Столтенберг.

“Звичайно, ми повинні діяти. Ми бачимо, що члени російської делегації в НАТО проводять діяльність, яка не відповідає їх акредитації. У зв’язку з цим їх акредитація відкликається”, — додав він.

Деталі

Напередодні ЗМІ стало відомо, що лідери Північноатлантичного альянсу погодили висилку восьми російських дипломатів за “зловмисні дії”. Також за даними журналістів, загальну кількість позицій російських дипломатів в штаб-квартирі скоротили з 20 до 10.