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Столтенберг объяснил выдворение россиян из штаб-квартиры НАТО

Столтенберг объяснил выдворение россиян из штаб-квартиры НАТО

Киев  •  УНН

 • 38692 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Выдворение дипломатов из России, аккредитованных в штаб-квартире НАТО, не связано с конкретным событием. Эти лица были офицерами российской разведки, о статусе которых не было сообщено. Об этом заявил в четверг на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы отозвали аккредитацию восьми членов российской миссии при НАТО, которые были офицерами российской разведки, о статусе которых не было сообщено. Это решение не связано с каким-то конкретным событием, которое мы наблюдали в течение определенного времени, а с ростом злонамеренной активности России. И поэтому нам нужно быть бдительными", - сказал Столтенберг.

"Конечно, мы должны действовать. Мы видим, что члены российской делегации в НАТО проводят деятельность, не соответствующей их аккредитации. В связи с этим их аккредитация отзывается", - добавил он.

Детали

Накануне СМИ стало известно, что лидеры Североатлантического альянса согласовали высылку восьми российских дипломатов за "злонамеренные действия". Также по данным журналистов, общее количество позиций российских дипломатов в штаб-квартире сократили с 20 до 10.

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