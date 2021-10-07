Столтенберг объяснил выдворение россиян из штаб-квартиры НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Выдворение дипломатов из России, аккредитованных в штаб-квартире НАТО, не связано с конкретным событием. Эти лица были офицерами российской разведки, о статусе которых не было сообщено. Об этом заявил в четверг на брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
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"Мы отозвали аккредитацию восьми членов российской миссии при НАТО, которые были офицерами российской разведки, о статусе которых не было сообщено. Это решение не связано с каким-то конкретным событием, которое мы наблюдали в течение определенного времени, а с ростом злонамеренной активности России. И поэтому нам нужно быть бдительными", - сказал Столтенберг.
"Конечно, мы должны действовать. Мы видим, что члены российской делегации в НАТО проводят деятельность, не соответствующей их аккредитации. В связи с этим их аккредитация отзывается", - добавил он.
Детали
Накануне СМИ стало известно, что лидеры Североатлантического альянса согласовали высылку восьми российских дипломатов за "злонамеренные действия". Также по данным журналистов, общее количество позиций российских дипломатов в штаб-квартире сократили с 20 до 10.