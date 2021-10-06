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НАТО висилає вісім російських дипломатів - Sky News

НАТО висилає вісім російських дипломатів - Sky News

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Лідери Північноатлантичного альянсу погодили висилку восьми російських дипломатів за “зловмисні дії”. Про це посилаючись на представника НАТО повідомляє Sky News, пише УНН.

Цитата

"Лідери НАТО погодилися вислати вісім російських дипломатів з Брюсселя і скасувати посади двох інших", - повідомляє телеканал.

Деталі

За словами дипломатів, це відповідь на те, що вони називають "зловмисною діяльністю" Росії в країнах-членах НАТО.
Деталі розповіла в ефірі каналу журналіст Дебора Хейнс з посиланням на відповідь офіційного представника НАТО.

"Вони відкликали акредитацію для восьми членів російської місії при НАТО, які, за словами цього чиновника, насправді є незаявленими офіцерами російської розвідки. Також зменшуємо загальну кількість позицій до 10 з 20", - повідомила вона.

Про отримання інформації від офіційного представника НАТО повідомив також кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, який висвітлює теми європейської політики щодо східних країн-партнерів.

"Політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. "Ми посилили наші стримання і захисту у відповідь на агресивні дії Росії, і в той же час ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу", - процитував він заяви представника Альянсу.

Додамо

Напередодні у США група з 17 сенаторів, що представляють як республіканську, так і демократичну партію, у вівторок, 5 жовтня, звернулася до президента країни Джозефа Байдена із закликом вислати на батьківщину 300 російських дипломатів, якщо РФ не збільшить кількість дипломатичних віз для американців, що працюють в посольстві своєї країни в Москві.

Що було раніше

В останній раз в НАТО приймали рішення про скорочення кількості російських дипломатів після отруєння сім'ї Скрипалів в Солсбері. Британія підозрює в злочині ймовірних співробітників ГРУ.

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