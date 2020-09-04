Столтенберг: НАТО закликає Росію розкрити інформацію про програму "Новачок"
Київ • УНН
КИЇВ 4 вересня. УНН. Північноатлантична рада на рівні послів у п'ятницю обговорила замах на російського опозиціонера Олексія Навального. Союзники одноголосно вирішили, що Росія повинна надати інформацію про програму "Новачок" Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Про це заявив Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, передає УНН.
"Північноатлантична рада щойно зібралася для обговорення жахливого замаху на Олексія Навального. Німеччина поінформувала союзників про результати своєї спеціалізованої лабораторії. Є незаперечні докази того, що пан Навальний був отруєний нервово-паралітичним речовиною військового класу групи "Новачок", - заявив Столтенберг.
Він назвав використання такої зброї "жахливим" і заявив, що всі союзники сьогодні об'єдналися у засудженні цього нападу.
"Союзники по НАТО згодні з тим, що зараз до Росії є серйозні питання, на які вона повинна відповісти. Уряд Росії має у повній мірі співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї в неупередженому міжнародному розслідуванні. Винні у цьому нападі повинні бути притягнуті до відповідальності... Ми також закликаємо Росію повністю розкрити інформацію про програму "Новачок" в ОЗХЗ", - сказав Генсек альянсу.
Нагадаємо, раніше сьогодні в ОЗХЗ заявили, що отруєння Навального вважається застосуванням хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, раніше офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".