Столтенберг: НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе "Новичок"

"Североатлантический совет только собралася для обсуждения ужасного покушения на Алексея Навального. Германия сообщила союзникам о результатах своей специализированной лаборатории. Есть неопровержимые доказательства того, что г-н Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом военного класса группы "Новичок", - заявил Столтенберг.

Он назвал использование такого оружия "ужасным" и заявил, что все союзники сегодня объединились в осуждении этого нападения.

"Союзники по НАТО согласны с тем, что сейчас к России есть серьезные вопросы, на которые она должна ответить. Правительство России в полной мере должно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в беспристрастном международном расследовании. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности... Мы также призываем Россию полностью раскрыть информацию о программе "Новичок" в ОЗХО", - сказал генсек альянса.

Напомним, ранее сегодня в ОЗХО заявили, что отравление Навального считается применением химического оружия.

Как сообщал УНН, ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".