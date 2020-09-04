Столтенберг: НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе "Новичок"
Киев • УНН
КИЕВ 4 сентября. УНН. Североатлантический совет на уровне послов в пятницу обсудил покушение на российского оппозиционера Алексея Навального. Союзники единогласно решили, что Россия должна предоставить информацию о программе "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает УНН.
"Североатлантический совет только собралася для обсуждения ужасного покушения на Алексея Навального. Германия сообщила союзникам о результатах своей специализированной лаборатории. Есть неопровержимые доказательства того, что г-н Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом военного класса группы "Новичок", - заявил Столтенберг.
Он назвал использование такого оружия "ужасным" и заявил, что все союзники сегодня объединились в осуждении этого нападения.
"Союзники по НАТО согласны с тем, что сейчас к России есть серьезные вопросы, на которые она должна ответить. Правительство России в полной мере должно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия в беспристрастном международном расследовании. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности... Мы также призываем Россию полностью раскрыть информацию о программе "Новичок" в ОЗХО", - сказал генсек альянса.
Напомним, ранее сегодня в ОЗХО заявили, что отравление Навального считается применением химического оружия.
Как сообщал УНН, ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".