Столтенберг: наш головний пріорітет - протиповітряна оборона

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"Головний меседж полягає в тому, що ми повинні надати ще більше підтримки Україні на додачу до безпрецедентної підтримки, яка вже була надана. І головний акцент – головний пріоритет – протиповітряна оборона.

Буквально вчора ми отримали нові оголошення від Сполучених Штатів про додаткові ракети для чотирьох батарей Patriot, які є надзвичайно передовими системами захисту. Норвегія та інші країни поставили NASAMS. Деякі "Т"-системи поставили Франція та Італія, тож союзники активізуються. Але, звичайно, чим більше – тим краще. І тому такі зустрічі важливі, оскільки це спосіб мобілізуватися і визначити точні потреби, а потім мобілізувати підтримку з боку союзників по НАТО та партнерів у цій контактній групі", – сказав Столтенберг.

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Генсек НАТО також зазначив, що Україна отримала декілька літаків із Польщі та Словаччини. Столтенберг додав, що на його думку, потрібно постійно проводити оцінку і обговорювати питання нових систем, у тому числі літаків. Генсек зауважив, що найважливішим завданням є забезпечити, щоб усі системи, які вже в Україні, працювали належним чином.

"Я вважаю, що найважливіше – забезпечити, щоб усі системи, які вже в Україні, працювали належним чином, а це означає, що нам потрібна величезна кількість боєприпасів, запасних частин, технічного обслуговування, ремонтних засобів, щоб гарантувати, що тисячі систем, включаючи багато систем ППО, працюють як належить. Тому я вважаю, що підтримка систем, що вже надані, настільки ж важлива, можливо, навіть важливіша, ніж обговорення нових систем", - підсумував Столтенберг.

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