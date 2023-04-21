Столтенберг: наш главный приоритет - противовоздушная оборона

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"Главный месседж заключается в том, что мы должны оказать еще больше поддержки Украине в дополнение к беспрецедентной поддержке, которая уже была оказана. И главный акцент – главный приоритет – противовоздушная оборона.

Буквально вчера мы получили новые объявления от Соединенных Штатов о дополнительных ракетах для четырех батарей Patriot, которые являются чрезвычайно передовыми системами защиты. Норвегия и другие страны поставили NASAMS. Некоторые "Т"-системы поставили Франция и Италия, так что союзники активизируются. Но, конечно, чем больше – тем лучше. И поэтому такие встречи важны, поскольку это способ мобилизоваться и определить точные потребности, а затем мобилизовать поддержку со стороны союзников по НАТО и партнеров в этой контактной группе", – сказал Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО также отметил, что Украина получила несколько самолетов из Польши и Словакии. Столтенберг добавил, что по его мнению, нужно постоянно проводить оценку и обсуждать вопросы новых систем, в том числе самолетов. Генсек отметил, что важнейшей задачей является обеспечить, чтобы все системы, которые уже в Украине, работали должным образом.

"Я считаю, что самое важное – обеспечить, чтобы все системы, которые уже в Украине, работали должным образом, а это означает, что нам нужно огромное количество боеприпасов, запасных частей, технического обслуживания, ремонтных средств, чтобы гарантировать, что тысячи систем, включая многие системы ПВО, работают как положено. Поэтому я считаю, что поддержка уже предоставленных систем столь же важна, возможно, даже важнее, чем обсуждение новых систем", - подытожил Столтенберг.

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