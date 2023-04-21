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Україна матиме успіх: Столтенберг про плани України щодо контрнаступу

Україна матиме успіх: Столтенберг про плани України щодо контрнаступу

Київ • УНН

 • 556466 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Єнс Столтенберг впевнений, що Україна матиме успіх у майбутньому контрнаступі. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

"Українські Збройні сили, їхня хоробрість, мужність у поєднанні з постачанням від союзників і партнерів по НАТО продемонстрували, що вони здатні звільняти території. Відтоді, зокрема після того, як вони звільнили Херсон, ми надавали набагато більше підтримки бронетехнікою, БМП, більше артилерії, ППО, а також бойових танків.

Тому я впевнений, що коли Україна вирішить розпочати нові операції, щоб звільнити більше території, Україна матиме успіх", – сказав Столтенберг.

Деталі

Генсек НАТО також наголосив, що відповідальність Альянсу полягає в тому, щоб надавати Україні якомога більше обладнання. За словами Столтенберга, саме ця підтримка зробила величезний внесок на полі бою.

"Треба пам’ятати, що Україна змогла відкинути російські війська від Києва на півночі. І я сам був у Бучі, я бачив, як поводяться росіяни, які звірства вони чинять, а потім ЗСУ так само просунулися на сході – у Харкові, а потім на півдні і навколо Херсона", - додав Генсек.

Нагадаємо

Столтенберг, коментуючи перспективу переговорів між Україною і рф заявив, що немає ознак того, що путін готується до миру.

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