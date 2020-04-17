Столицю Болгарії закрили на карантин через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні, 17 квітня, влада Болгарії введе карантинні обмеження на в'їзд-виїзд у столиці країни - місті Софія, щоб не допустити поширення коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананьєв, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Столиця Болгарії Софія буде закрита з п'ятниці, щоб стримати поширення нового коронавірусу після того, як кількість підтверджених випадків зросла за останні два дні", - повідомив Ананьєв.
Так, Софія буде повністю закритим містом на в'їзд і виїзд, за винятком вантажних перевезень. Також проїзд дозволять людям, яким необхідно їхати на роботу, або в лікарню.
Повідомляється, що у Болгарії зареєстрували понад 40 нових випадків як в середу, так і в четвер, в результаті чого їх загальна кількість досягла 800, з яких 38 осіб уже померли. Більше половини підтверджених випадків було зафіксовано саме в Софії.
Як повідомлялося раніше в УНН, через пандемію коронавірусу Болгарії доведеться відкласти початок запланованого на липень процесу приєднання до Європейського механізму обмінних курсів (ERM-2) і до Європейського банківського союзу, що є першим етапом на шляху вступу країни в зону євро.