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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Столицу Болгарии закрыли на карантин из-за пандемии

Столицу Болгарии закрыли на карантин из-за пандемии

Киев  •  УНН

 • 14940 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сегодня, 17 апреля, власти Болгарии вводит карантин на въезд-выезд в столице страны - городе София, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кирилл Ананьев, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Столица Болгарии София будет закрыта с пятницы, чтобы сдержать распространение нового коронавируса после того, как количество подтвержденных случаев возросло за последние два дня", - сообщил Ананьев.

Так, София будет полностью закрытым городом на въезд и выезд, за исключением грузовых перевозок. Также проезд позволят людям, которым необходимо ехать на работу, или в больницу.

Сообщается, что в Болгарии зарегистрировали более 40 новых случаев как в среду, так и в четверг, в результате чего их общее количество достигло 800, из которых 38 человек уже умерли. Более половины подтвержденных случаев было зафиксировано именно в Софии.

Как сообщалось ранее в УНН, из-за пандемии коронавируса Болгарии придется отложить начало запланированного на июль процесса присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM-2) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом на пути вступления страны в зону евро.

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