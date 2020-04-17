Столицу Болгарии закрыли на карантин из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сегодня, 17 апреля, власти Болгарии вводит карантин на въезд-выезд в столице страны - городе София, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Кирилл Ананьев, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Столица Болгарии София будет закрыта с пятницы, чтобы сдержать распространение нового коронавируса после того, как количество подтвержденных случаев возросло за последние два дня", - сообщил Ананьев.
Так, София будет полностью закрытым городом на въезд и выезд, за исключением грузовых перевозок. Также проезд позволят людям, которым необходимо ехать на работу, или в больницу.
Сообщается, что в Болгарии зарегистрировали более 40 новых случаев как в среду, так и в четверг, в результате чего их общее количество достигло 800, из которых 38 человек уже умерли. Более половины подтвержденных случаев было зафиксировано именно в Софии.
Как сообщалось ранее в УНН, из-за пандемии коронавируса Болгарии придется отложить начало запланированного на июль процесса присоединения к Европейскому механизму обменных курсов (ERM-2) и к Европейскому банковскому союзу, что является первым этапом на пути вступления страны в зону евро.